José Enrique Ruiz-Doménec, historiador de pandemias: "Lo peor es que mute y sea covid20"

Así lo manifiesta José Enrique Ruiz- Doménec, quien analiza cinco momentos de la historia para convencer de cómo al desafío provocado por una gran epidemia puede seguir una respuesta imaginativa y esperanzadora, en su nuevo libro ' El día después de las grandes epidemias ', publicado por la editorial Taurus . El documento, explica el autor, define la profesión del historiador y realza el poder de la historia, la filosofía del detalle. Se trata de un libro indicativo y de toma de conciencia, no una tesis.

Similitudes del coronavirus con otras epidemias

Es cierto que a lo largo de la historia, nada se repite, pero sí existen analogías enormes entre las pandemias . "Las novedades que aplica esta pandemia son el desafío a la ciencia médica de alto voltaje. Es parecida a otras ocasiones, pero ahora estábamos convencidos de que teníamos una Sanidad avanzada y hemos visto que no. Hay elementos que necesitan reposo, algo difícil ante el nerviosismo", explica el historiador y escritor José Enrique Ruiz-Doménec a Informativos Telecinco. Nos creíamos invulnerables ante la naturaleza, pero no lo somos.

"Otra similitud es que todas las grandes epidemias se convirtieron en pandemias, pero naturalmente ninguna ha sido tan rápida ni tan global como el covid19. No solo el efecto epidémico, sino la respuesta a la epidemia. Hay una respuesta mundial. Además, en todas las epidemias anteriores hubo un cambio de conducta, como ahora. Da igual en la geografía que te encuentres, los elementos son similares", añade el historiador en alusión a la gestión de los países, que establecen medidas muy parecidas, como los test, la cartelería urbana o el rastreo y el aislamiento de pacientes.

Una última novedad es que la sociedad mundial ha reaccionado a través de organismos internacionales. Que no son de obligado cumplimiento, pero sí tienen esa obligación moral y científica de identificar los procedimientos a seguir. " La OMS ha marcado pautas de reconocimiento y ha fijado la conducta social, que en su mayor parte ya habían sido probadas en la historia, incluida la vacuna", señala al respecto Ruiz- Doménec.

La crisis de la peste y la gripe

El mundo, sobre todo europeo, percibía que estaba a punto de dar un salto y de repente le llegó una epidemia que entendían que era una cuestión del pasado. "Es algo similar a lo de ahora. Habíamos asumido en nuestras conductas que la revolución digital era lo que cambiaría el tejido político del mundo . Pero la paradoja es que nos ha llegado una epidemia de la forma más clásica. No somos tan fuertes como pensábamos, no estábamos tan desarrollados", destaca el historiador.

"Los sanitarios temen la mezcla de la gripe y el coronavirus. La fusión puede ser explosiva. Podría ocurrir lo mismo que en 1918 y vivir otro colapso sanitario . No obstante, de gripe murieron 50 millones de personas. Debemos utilizar la historia como espejo para no repetir los errores. Debemos evitar una sangría económica, social y política. Europa tiene que tomar medidas. Lo que está por venir tendrá en cuenta lo que ha pasado", denuncia.

Errores en esta pandemia en comparación al pasado

Lo mismo pasó con la covid, cambiando la letalidad. Si este último brote hubiera sido de peste "hablaríamos de 50 millones de víctimas mortales" en estos tiempos. "Se tendría que haber establecido en enero, cuando se supo que esto venia, un autentico comité de salvación nacional . No solo constituido por médicos y virólogos, sino por todos los agentes que puedan aportar ideas sobre el problema y cómo resolverlo. En todos esos comités, la historia tiene que estar presente", reclama Ruiz-Doménec.

El ejemplo de la peste nos podría dejar algo más tranquilos. Y es que la situación se acaba controlando. "La peste sabemos donde anida y cómo se mueve. La sociedad europea, tras las etapas de peste en el XIV, XVII y parte del XVIII, no digo que se inmunizara, pero lo está bastante a este respecto por los tratamientos. Ahora bien, el hecho de que lo sepamos no quita que pueda haber un brote. Respecto al covid, el mundo sanitario sabe que la solución no viene de la vacuna, vendrá del medicamento. Tenemos que invertir en investigación", opina el experto.