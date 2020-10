Hong Kong ya se prepara para una cuarta ola y advierte del riesgo del frío y relajar las distancias

El virus ya no muta, pero lo hará cuando tengamos vacuna

El Dr. Gilman Siu Kit-hang, profesor asociado en el departamento de tecnología de la salud e informática de la Universidad Politécnica, cree que las mutaciones del gen se han estabilizado , con una importante cepa dominante en todo el mundo desde marzo. Si podrá cambiar con la llegada de una vacuna que le obligará a hacerlo, pero no antes. En el caso de combinarse con otros virus, los Sars hasta ahora han perdido potencia con ese cambio. "Lo que hemos aprendido de los últimos nueve meses de Covid-19 es que cuando tenemos infecciones a nivel local y no estamos haciendo mucho distanciamiento social, los números tenderán a aumentar de una semana a otra", explican los expertos.

París y Nueva York , se blindan

Nueva York toma medidas drásticas

El alcalde de la ciudad neoyorquina anunció a última hora del domingo nuevas restricciones en nueve barrios de los distritos de Brooklyn y Queens. Comercios, centros educativos y cualquier servicio no esencial cerrarán sus puertas desde el próximo miércoles. Las medidas durarán, como mínimo 14 días. Además, hay otros once barrios en vigilancia por sus altas tasas de contagio: en estos cerrarán los restaurantes sin terraza, gimnasios y piscinas.

"Esta no fue una decisión fácil de tomar, y déjenme ser claro: no hemos visto ningún problema en estas escuelas. Sin embargo, debemos ser proactivos con respecto a la seguridad y la salud de los neoyorquinos", ha señalado De Blasio. El alcalde ha alertado de que se han registrado cifras de contagios por Covid "constantemente altas" en nueve códigos postales y que "están proporcionando a estas áreas recursos adicionales". "Pero cuando se nos presenta nueva información debemos actuar. No arriesgaremos los avances que hemos logrado", ha añadido. Estas limitaciones durarán inicialmente una semana, pero el regidor no descarta que puedan alargarse hasta casi un mes.