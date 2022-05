Joshua Herdman, el actor de Harry Potter que cambió su vida para convertirse en luchador de MMA

El entrenamiento y las MMA fueron una salida para su ansiedad y no dudo en aumentar la dedicación a sus objetivos: "Decidí que me iba a poner en forma y sabía que necesitaba algo en lo que concentrarme. En este punto, la disciplina, la tenacidad y el impulso resultan clave".

La rutina no es fácil, el actor asegura que siempre llega un punto de inflexión: "Es lo que le pasa a muchas personas que comienzan con las artes marciales, no pueden superar ese punto y no les gusta. Pero en mi caso era exactamente lo que necesitaba y me enseñó a enfocarme, cambió todo para mí".