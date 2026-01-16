Alberto Rosa 16 ENE 2026 - 06:00h.

La Aemet también detalla que se esperan cielos nubosos o cubiertos con probables brumas y bancos de niebla matinales

Un nuevo frente se ceba con el noroeste de España: el temporal deja más frío, nieve y rachas de viento de 100 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este viernes un aviso de nivel amarillo por nevadas en las zonas de la Sierra madrileña ante la previsión acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros.

En concreto, el aviso estará activo desde las 12.00 hasta las 00.00 horas. Las previsiones apuntan a acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros. La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 y 1.200 metros.

El perfil de Aemet Madrid ha recordado la probabilidad de nieve para hoy por la tarde, destacando la zona de Somosierra. También ha detallado que se esperan cielos nubosos o cubiertos, con probables brumas y bancos de niebla matinales.

También se esperan precipitaciones débiles y dispersas, en forma de nieve a partir de los 1.200-1.400 metros. En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso ligero, con heladas débiles en zonas altas de la Sierra y viento flojo del suroeste.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado este aviso a organismos y ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, según han informado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En cuanto al resto de la península, se prevén precipitaciones débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y Pirineos centrales, con posibilidad de ser fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental y Estrecho.

Se prevén probables bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica y meseta sur, y la cota de nieve se situará en torno a 1.000/1.400 metros en la mitad noroeste y entre 1.500/1.700m en las sierras del sureste al principio, pudiendo bajar a los 800 metros en el cuadrante noroeste.

Canarias también se verá afectada por el frente en debilitamiento, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, que serán posibles -de forma aislada- en el resto del archipiélago. Habrá pocos cambios en las temperaturas y vientos alisios, con posibles intervalos fuertes.