Un joven ingresado por covid narra cómo ha visto morir a sus compañeros de habitación: “Me despertó el ruido de la bolsa mortuoria”

Abrego ha estado una veintena de días ingresado por covid . Llegó al Hospital Central de Mendoza, Argentina, al principio de marzo cuando aún la situación en el país no era tan insostenible como ahora. “Me atendieron bien y rápidamente me estabilizaron. Nunca pensé que con 29 años esto se iba a complicar tanto", narra.

Destaca el trabajo y la entrega de los sanitarios

Gastón relata que el hombre estaba "delicado pero consciente en la tarde" pero se durmió y ya no despertó más. "No hubo abandono de nadie. A cada rato las enfermeras lo asistieron y los médicos lo visitaron para seguir evaluando su evolución. Fue muy rápido todo", relata.

Cuando "los pensamientos negativos" te invaden

Gastón fue mejorando poco a poco y eso le ha llevado a reflexionar durante su estancia en el hospital. "La medicina me seguía manteniendo vivo pero el ambiente me venía a matar. Fue difícil no llorar frente a todo ese clima de desesperación y abandono. No pude mantenerme a salvo de los pensamientos negativos. Incluso cuando me venían a sacar sangre pensaba en ese dolor tan impresionante de la aguja atravesando como para regresar a la batalla", ha confesado.