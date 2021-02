El duque y la duquesa de Sussex , el príncipe Harry y Meghan Markle , no dejan de causar expectación y revuelo mediático . Ocupando todos los tabloides en los últimos días, especialmente desde que anunciasen el Día de San Valentín, –en un entrañable guiño a Lady Di –, que están esperando su segundo hijo , las noticias en torno a la pareja no cesan.

Meghan revela el apodo del príncipe Harry

Con todo, como no podía ser de otro modo con James Corden, la entrevista no pudo estar exenta de cierto toque de humor, dejando momentos divertidos como cuando Meghan Markle entra en una llamada telefónica por Face Time después de que el presentador ofreciese al príncipe Harry un recorrido turístico por Los Ángeles.

Es entonces cuando interviene Markle para decirle a James Corden que no comprarán la mansión del Príncipe de Bel Air, desde donde la llaman, al tiempo en que aprovecha para preguntarle en tono jocoso a su marido: ¿Haz, como va la gira por Los Ángeles?, dejando un detalle que no iba a pasar inadvertido para un siempre lúcido James Corden: “Haz, oh, Haz. No sabía que te estábamos llamando Haz ahora”. A lo que el príncipe Harry, devolviéndole la broma, contestó: “Bueno, no eres mi esposa”.