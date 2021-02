Merkel espera tener el pasaporte de vacunación para el verano y anticipa una vacuna anual para el covid

José Lupiáñez, director del Centro de Salud de Armilla (Granada) señala al respecto, que "puede servir como un certificado de vacunación para poder acreditarlo ante cualquier organismo". Canarias lo que pide es que sea el mismo pasaporte para toda la Unión Europea. "De poco vale que un país u otro den validez a un pasaporte si el conjunto de la Unión europea no damos la misma validez". De hecho, Grecia, nuestro principal competidor turístico , se nos ha adelantado y pretende reabrir sus fronteras en mayo a los británicos vacunados.

Merkel da luz verde a un pasaporte de vacunación en el UE para el verano

La Comisión Europea (CE) tiene ahora tres meses para definir las condiciones técnicas de este sistema y los lideres confían en que esté operativo "en los próximos meses" y "para el verano", según la canciller. Esta iniciativa podría servir para volver a poner en marcha los desplazamientos internacionales dentro de la UE y posiblemente también con algunos "terceros países", apuntó la canciller, que no habló en ningún momento de turismo. Merkel reconoció que mientras se resuelven las cuestiones técnicas habrá que afrontar asimismo los detalles políticos de estos pasaportes de vacunación, aún pendientes.

Antes del pasaporte todos deberían poder haberse vacunado

No solo las personas con este pasaporte podrían viajar

Cualquier otra opción sería una injusticia, consideró. Asimismo resaltó que no sólo las personas con pasaporte de vacunación podrán viajar y que este sistema se convertiría en una opción "complementaria" más para permitir los viajes internacionales en condiciones de seguridad a la vez que se controla la propagación del coronavirus.

No se puede limitar la movilidad a los menores de 18 años

En la actualidad se recurre principalmente a los test PCR, las cuarentenas de al menos cinco días y los registros digitales para posibilitar el seguimiento en la mayoría de países comunitarios. Las vacunas para el coronavirus, indicó a este respecto Merkel, no están autorizadas para menores de 18 años en la UE, por lo que no se podría limitar los viajes a aquellos inoculados.

Ojo: las mutaciones del coronavirus puede provocar una vacunación anual

Merkel indicó que las nuevas variantes más contagiosas -las detectadas en Reino Unido, Brasil y Suráfrica- se están propagando por todo el bloque comunitario -especialmente por algunas regiones del continente- y que eso supone un factor de riesgo. La canciller indicó que en la cumbre se abordó también la posibilidad de restringir las exportaciones de las vacunas contra la covid producidas en la UE -a semejanza de los que hacen EEUU y Reino Unido- porque actualmente en los 27 se elaboran también dosis que van a América Latina, Singapur y Canadá, entre otros. Merkel aseguró que la UE no restringirá las exportaciones, siempre y cuando las farmacéuticas con vacunas autorizadas a nivel comunitario -Pfizer/BioNTech, Moderna y Oxford/AstraZeneca- cumplan con sus contratos, especialmente con las cantidades y las fechas de entrega de sus partidas para los 27. Preguntada por la posibilidad de que Alemania imponga también controles fronterizos con Francia -como ha hecho con la República Checa y el Tirol austríaco-, la canciller aseguró que la cuestión "no está en la agenda", pese al repunte de los casos de la variante surafricana en la región fronteriza francesa.

Con respecto a la llegada de los test rápidos que no precisan de personal sanitario, Merkel indicó que son una opción más que se puede emplear para contribuir a la lucha contra la pandemia, pero instó a estudiar si realmente sirven a ese fin antes de anunciar automáticamente el levantamiento de las restricciones por su uso. Si son efectivos, quizá haya "margen" para suavizar algunas de las medidas sobre la vida pública y la actividad comercial, afirmó la canciller, que llamó a no dar "todos los pasos a la vez" sino a comprobar siempre los efectos de cada etapa de la desescalada antes de iniciar la siguiente. Merkel señaló, no obstante, que Alemania está experimentando en estos días una "ligera subida" de los nuevos contagios, posiblemente ligada a la expansión de las variantes más contagiosas, y pidió, en consecuencia, precaución.