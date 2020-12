La OMS advierte de que habrá más mutaciones y retrocesos en 2021 en la lucha contra el covid

La OMS vuelve a trasladar una imagen de pesimismo. 2021 no va a ser la panacea ni aunque Illa diga que el verano puede ser el principio de fin, un año fácil. No lo ve así el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha pedido que Reino Unido y Sudáfrica "no sean castigados" por el resto de países por el hallazgo de nuevas variantes de coronavirus en sus territorios. "Debemos asegurarnos de que los países no sean castigados por compartir de forma transparente los nuevos hallazgos científicos", asegurado en rueda de prensa este lunes. Gran Bretaña,por cierto, ha marcado récord con su nueva cepa que según Simón muestra síntomas a los 4 días.