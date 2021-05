La posición del presidente de Estados Unidos es complicada tras afirmar que la Comunidad de Inteligencia de la Casa Blanca no tiene información suficiente para determinar si el origen de la COVID-19 procede de alguno de los dos escenarios que barajan, el del c ontacto con un animal infectado , o el de un accidente de laboratorio .

A día de hoy, ha explicado, su grupo de tres expertos " no ha llegado a una conclusión definitiva sobre esta cuestión". Así, cuenta, dos de ellos se inclinan a pensar que s urgió del contacto con un animal infectado , mientras que el otro se decanta por las teorías de que salió de un laboratorio .

Biden ha revelado que cada uno de ellos cuenta con una "confianza baja o moderada" acerca de sus propias suposiciones, puesto que " no creen que haya suficiente información para evaluar que una teoría sea más probable que la otra".

"He pedido a la Comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días. Como parte de ese informe, he solicitado áreas de investigación adicional, incluidas preguntas específicas para China", ha dicho.