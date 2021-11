Andy y Carol, la pareja detenida en Holanda por evadir la cuarentena covid: "Nos arrestaron de mala forma"

Un español y una portuguesa han sido detenidos en Ámsterdam, donde hacían escala para regresar a España, por supuestamente saltarse la cuarentena covid

Andrés y Carolina, una pareja que pretendía regresar a España desde Sudáfrica, haciendo escala en Ámsterdam, fueron detenidos hace varios días en la capital de Países Bajos por supuestamente tratar de huir del país tras haberse saltado una cuarentena por coronavirus.

El español y la portuguesa han atendido este martes a El Programa de Ana Rosa y denuncian una situación rocambolesca, con falsos positivos en las pruebas de detección. "Estamos al norte de Holanda, en Harlem. Nos trajeron aquí sin decirnos dónde nos llevaban. Estamos a tres horas del aeropuerto. Físicamente nos encontrábamos hasta ayer bien, aunque mentalmente destrozados, pero hoy ya ni físicamente", ha señalado el viajero afectado.

"Este lunes por la mañana, después de cinco días, nos visitó un doctor. Ella era positivo, yo siempre he dado negativo, pero nunca nos habían visitado hasta ahora. Una vez la visitan a mi pareja, por fin, conseguimos la PCR negativa. Somos negativos los dos desde ayer a las 18 horas, no se han encargado de comunicarlo a nadie y no nos dejan salir", ha precisado Andrés sobre la situación que está viviendo.

"No hemos estado en contacto con ningún positivo, se ha demostrado el falso positivo de mi pareja y no nos dejan salir. Ella tiene dos antígeno negativos, PCR negativa, y yo siempre he dado negativo a su lado. No nos dicen cuándo vamos a poder irnos", ha añadido el afectado, que destaca que no les dejan salir bajo ningún concepto. "Por la noche se estropeó el baño, comenzaron a salir aguas fecales, como una piscina. Avisamos y nos dicen que tenemos que seguir aquí dentro", ha subrayado.

Todo comenzó en el aeropuerto de Ámsterdam, Países Bajos. Andy y Carol hacían escala, pero los detuvieron en el avión, cuando iban a regresar a España, porque en uno de los exámenes que les hicieron salió positivo.

"Todos los que volvíamos de Sudáfrica hicimos escala aquí. Nos pararon tanto a los de Johannesburgo como a los de Cape Town y nos tuvieron más de 12 horas retenidos, sin comida, en una terminal sin calefacción. Algunos dieron positivo, entre ellas mi pareja. Pedimos una prueba confirmatoria y nos dijeron que al día siguiente nos la daban", ha relatado el viajero.

"Nos fuimos al hotel, nos aislamos y nunca llegó el día siguiente que decían. A ella le hicieron firmar un papel conforme se confinaba que explicaba que mínimo eran cinco días de cuarentena, salvo para los que habían sido positivos de covid en los últimos seis meses. Carol y yo fuimos positivos hace tres meses, por lo tanto mi pareja tenía que hacer tres días de cuarentena si daba negativo", ha añadido Andrés.

Según el viajero español, "nadie decía nada". "Al final, cansado, bajé a la recepción del hotel donde estábamos retenidos y les dije si me daban un test de antígenos. Me dijeron: 'No tenemos aquí, es domingo, pero no te preocupes, en el centro de Ámsterdam hay un supermercado, puedes ir y comprar'. Les pregunté si yo podía ir (al estar confinado), me confirmaron y dije si cogía un taxi. Me respondieron que no y que me dejaban una bici. Todo esto está grabado por las cámaras de seguridad", ha detallado sobre su experiencia.

"Regresé con los test de covid y Carol dio negativo en las dos pruebas. Tuvimos una reunión con las autoridades sanitarias y un policía, responsable de allí. Vieron nuestra situación y nos dijeron: 'Nosotros en vuetra situación nos iríamos'. Mi pareja preguntó si íbamos a tener problemas por irnos, que nos quedábamos si los tendríamos. Y nos dijeron que nos podíamos ir, nos dijeron adiós con la mano", ha asegurado Andrés.

"No nos escondimos de nadie, no huimos de nadie. Llegamos al aeropuerto, pasamos todos los controles, pasamos el 'check in', embarcamos, y fue entonces cuando el avión, que iba a despegar, se detuvo. Llamaron a Carolina por megafonía para ir al frente del avión, la acompañé, y cuando la vi la estaban deteniendo de malas maneras. Pregunté por qué se la querian llevar y no respondían nada. Dije que era su pareja y me dijeron que me quedara en el avión, que podía volver a casa", ha subrayado con indignación el afectado, quien se negó a volar ante la petición.