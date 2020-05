EEUU dice tener "pruebas enormes" de que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan

"China tiene un historial de infectar al mundo , y tiene un historial de gestión de laboratorios de calidad inferior ", ha destacado Pompeo. "Estas no son las primeras veces que el mundo ha quedado expuesto a un virus como resultado de fallos en un laboratorio chino", ha añadido, tras insistir en que "hay una cantidad significativa de pruebas de que esto vino de ese laboratorio en Wuhan".

Las acusaciones de Pompeo llegan después de que las agencias de inteligencia estadounidenses dijeron esta semana que aún siguen examinando esa posibilidad y no han llegado a una conclusión. Pompeo llegó a decir en un momento de la entrevista que "los mejores expertos parecen pensar que (el coronavirus) fue fabricado por el hombre ", una idea que la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de EE.UU. (DNI) descartó rotundamente en un comunicado este jueves. Cuando la entrevistadora le recordó ese punto, Pompeo pareció corregirse al decir que él está "de acuerdo" con ese consenso de la comunidad de inteligencia y no tiene "razones para dudar que sea correcto".

Sin embargo, el titular de Exteriores dijo que no tiene claro si el nuevo coronavirus fue liberado intencionadamente o si fue un accidente en el laboratorio de Wuhan. "El Partido Comunista Chino sigue bloqueando el acceso (a sus laboratorios) al mundo occidental, a los mejores científicos del mundo, para averiguar qué ocurrió exactamente", subrayó. "Tenemos que entrar ahí. Todavía no tenemos las muestras del virus que necesitamos", agregó.

Trump culpa a China de la propagación del coronavirus

El presidente del país, Donald Trump, ya endureció el jueves su retórica en relación a China y declaró que es posible que Pekín no pudiera contener el brote del COVID-19 o bien dejara que el virus se propagara. De lo que el mandatario estadounidense no tiene duda es de que el nuevo coronavirus se originó en el Instituto de Virología de Wuhan. Trump dice tener "un alto grado de convicción" de que fue así, porque ha visto pruebas que lo corroboran, si bien asegura que no se le permite pronunciarse sobre ello.