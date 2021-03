La lista de los productos que escasearán tras el bloqueo del Canal de Suez

El buque Ever Given continúa encallado en el Canal de Suez. El atasco del barco ha provocado un bloqueo en el tráfico marítimo mundial. El barco quedó encallado el martes y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo , que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.

Según ha informado el medio de comunicación 'Bloomberg', uno de los productos que trasporta el buque Even Given es la pulpa de celulosa o pasta de celulosa. Con este material se consigue la fabricación de papel y papel higiénico. Por eso, el retraso del envío de la pulpa de celulosa provocará que las empresas no puedan producir todo el papel higiénico que esperan.