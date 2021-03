Egipto asegura que la tormenta de arena no fue la "causa principal" del encallamiento del Ever Given

El director de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Usama Rabie, ha asegurado este sábado que la tormenta de arena no fue la "causa principal" del encallamiento del buque Ever Given, que ha bloqueado el canal. Rabie no ha concretado un motivo específico que haya provocado el incidente, pero ha explicado en rueda de prensa que hay "otros factores".