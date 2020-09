Una profesora y activista admite haber estado fingiendo ser negra durante toda su carrera profesional

La activista había recibido incluso el apoyo financiero para la Investigación de la Cultura Negra de instituciones culturas como el Centro Schomburg, que le proporcionó ayuda económica para la publicación de su libro sobre la resistencia fugitiva a la trata de esclavos, como recoge The Guardian.

Ahora, ha confesado a través de la publicación de un artículo la verdad: es blanca. Y ha perdido perdón por ello: " He evitado mi experiencia vivida blanca bajo varias identidades asumidas dentro de una negritud que no tenía derecho a reclamar: primero la negrura del norte de África, luego la negrura de raíces estadounidenses, y finalmente de raíces caribeñas".

Esta falsa identidad la reflejó en su libro, donde dio las gracias a "sus antepasados", que en realidad no eran los que indicó: "Mis antepasados, desconocidos, sin nombre, que desangraron la vida en un futuro que no tenían motivos para creer que pudiera o debiera existir".

La joven ha contado su infancia traumática y problemas de salud mental para justificar su decisión, pero ha querido aclarar que estos problemas no pueden excusar su comportamiento: "Los problemas de salud mental probablemente explican por qué asumí una identidad falsa inicialmente, cuando era joven, y por qué la continué y desarrollé durante tanto tiempo".

"Nunca, ni explicarán ni justificarán, ni condonarán ni excusarán, que, a pesar de conocer y criticar regularmente a todas y cada una de las personas no negras que se apropian de las personas negras, mi falsa identidad fue elaborada enteramente a partir de el tejido de las vidas negras" , ha concluido.

Las redes sociales se han hecho eco al instante de la noticia y cientos de personas que la conocían han mostrado su disconformidad y su enfado con la mujer por apropiarse de una identidad que no era la suya.