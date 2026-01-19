Antoni Mateu 19 ENE 2026 - 08:00h.

Zara ha lanzado al mercado su primer probador de estilismo con inteligencia artificial de forma gratuita; ¿qué ventajas tiene? ¿Están en peligro nuestros datos?

Los escenarios futuros de la IA: "Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo inevitable con nuestras acciones"

Comprar ropa ha cambiado diametralmente en los últimos años. Primero internet nos llevó la tienda a casa. Ahora la inteligencia artificial nos trae los probadores, y lo hace de forma gratuita y directamente en nuestro teléfono móvil.

Sin embargo, en una era en la que los datos y la privacidad están a la orden del día, ¿es un probador con IA una herramienta segura? ¿Hemos de tomar algún tipo de precaución?

"Estamos pagando un precio oculto significativo"

Sergio García Estradera, quién es gerente de la empresa de ciberseguridad i3e, explica en Informativos Telecinco los aspectos fundamentales que hemos de considerar a la hora de probarnos ropa de esta forma.

El experto inicia con la siguiente premisa: "El 'cuerpo digital' es un dato extremadamente sensible bajo el RGPD. A diferencia de un click, o de una preferencia de color, las imágenes detalladas que un probador con IA requiere permite extraer datos biométricos".

¿Y cuáles son esos datos que se pueden extraer? "El RGPD considera que son aquellas características físicas, fisiológicas o conductuales que permiten identificar a una persona". Dicho de otro modo: donde antes nos podían reconocer por la cara, ahora nos pueden reconocer por el cuerpo entero.

"Este escenario significa tres cosas muy importantes"

Al estar obteniendo datos de esta magnitud, García enfatiza que el RGPD "los tiene bajo protección reforzada. Esto implica tres cosas", inicia.

La primera: la base legal ha de ser "muy sólida". "El consentimiento ha de ser explícito --por parte de las compañías--, informado y verificable. No cabe esconder las condiciones en textos interminables o confusos".

Las medidas de seguridad avanzadas: el segundo punto que resalta el experto. Cuando se trata del manejo de este tipo de datos "el RGPD exige medidas técnicas y organizativas que garanticen la protección de estos datos, y no todos los proveedores tecnológicos están a la altura".

Y por último: "No se pueden reutilizar --las imágenes de nuestro cuerpo, en este caso-- para finalidades distintas a las declaradas. García enfatiza que "si la empresa quiere entrenar sus modelos con avatares, mejorar algoritmos o desarrollar futuros productos, se debe solicitar un consentimiento adicional específico".

Así podemos usar los probadores con IA de forma segura

Más allá de los tipos de datos que se obtienen y de las medidas que han de tomar las empresas, el gerente de i3e explica que es posible usar estas herramientas "minimizando riesgos".

Salta a la palestra la limitación de la función de la cámara: "sólo debemos darle permiso a la cámara y fotos mientras se use la función del probador y no de forma permanente".

También explica que podemos revisar la política de privacidad de forma sencilla con la búsqueda de palabras clave: "biométrico", "entrenamiento", "proveedores", "transferencias internacionales".

Además el uso de bloqueadores de rastreo o redes VPN de confianza son recomendaciones del experto. Incluso, aboga por "preferir modos locales cuando existan": "Algunas aplicaciones procesan en el dispositivo que usamos. Otras envían los datos a la nube y es fundamental saber cuál es cuál".

Por último, García anima a los usuarios a "ejercer los derechos ARCO+" si la situación lo requiere. "El RGPD garantiza acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición con el tratamiento de los datos. También nos da el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas", concluye.