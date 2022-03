Quién es Melitina Staniouta, la gimnasta de Bielorrusia que pide ayuda a España

Melitina Staniouta, gimnasta bielorrusa , siempre ha sido muy crítica con el Gobierno prorruso de Alexandr Lukashenko . El estallido de la guerra de Ucrania le ha pillado en Barcelona , desde donde pide ayuda a España y trabajo. Desde la Ciudad Condal asegura que no volverá a su país.

Melitina Staniouta nunca ha ocultado que no le gusta el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko , por su apoyo a Rusia. De hecho ha encabezado algunas protesta s contra el Gobierno de Bielorrusia y en 2020 se rumoreó que llegó a ser detenida.

“Este momento me encuentro atrapada en España. No veo oportunidades para volver a los países donde tengo familia/trabajo/mi apartamento y auto/amigos y demás. Así que estoy buscando un trabajo con la oportunidad de ser empleada en cualquier país que me permita huir de la guerra. También busco un lugar para vivir”, escribe.