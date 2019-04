Los rostros conocidos muestran su consternación por el incendio de Notre Dame en las redes sociales

También muy afectado se mostraba el modelo Jon Kortajarena : "Me da muchísima pena que Notre Dame esté en llamas. Uno de los símbolos más emblemáticos de París, de Francia. Se empezó su edificación en el año 1163 y se terminó en el año 1345. T odos los amantes de la belleza y de la historia lamentamos este terrible acontecimiento. Con este monumento se queman parte de las experiencias vividas por tantas generaciones que la han contemplado y la han admirado. Se queman recuerdos románticos, espirituales y de esperanza...".

Y un gran amante de París como el escritor Maxim Huerta se mostraba devastado ante tal catástrofe: "Desolado. Qué catástrofe. La cultura, el arte, siglos de belleza... #Notredame Mi móvil está lleno de fotos de mil paseos, con amigos, solo, desde la isla o desde la ventana de Shakespeare & co. Ahora la veo arder y lloro. Qué dolor. Los que me conocen saben cuánto me gustas, París".