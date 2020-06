No, el salmón no ha sido el culpable del rebrote de Pekín que ya asusta al mundo y lleva circulando un mes

El salmón estaba en el punto de mira, pero no es el culpable del rebrote de Pekín que ya asusta al mundo y que puede haberse iniciado hace un mes. Pekín no deja de aumentar las medidas de seguridad y desinfectará todos los mercados, restaurantes y campus universitarios de la capital y realizará test de coronavirus a sus trabajadores y responsables. No solo eso ha cancelado los vuelos. El coronavirus le ha vuelto a hacer mirar atrás. Pekín pone en confinamiento a 90.000 habitantes, cierra los centros educativos a todos los niveles, a cancelar más de 1.200 vuelos, tanto de entrada como de salida, y a confinar a 30 comunidades de vecinos en las zonas de alto riesgo. Estas medidas se toman después de que la capital elevase ayer el nivel de alerta sanitaria del 3 al 2, después del brote del virus en el principal mercado de la capital, que ha dejado ya a 137 casos desde el pasado jueves.