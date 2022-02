Swift, el sistema con el que la Unión Europea podría frenar el ataque de Rusia en Ucrania

Los 27 miembros de la Unión Europea han aprobado la pasada madrugada un segundo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania , después de haber aplicado un primer bloque de sanciones junto a Estados Unidos. Estas medidas pretenden golpear la economía rusa con restricciones al sector financiero y energético, el transporte, las exportaciones y los visados. No obstante , en la reunión se descartó lo que se conoce como pulsar el 'botón nuclear' : desconectar a Rusia del sistema de transferencias electrónicas SWIFT.

La Society for World Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) se fundó en el año 1973 y tiene sede en Bélgica. Se trata de un sistema de mensajería interbancario que utilizan miles de entidades de cualquier ámbito, tanto financieras como no financieras, para el envío de mensajes sobre pagos realizados de forma segura. El sistema conecta a multitud de entidades financieras de todo el mundo.