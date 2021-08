La red social donde más presencia acumulan los talibanes es Twitter. Sus principales líderes han tenido siempre cuentas ‘oficiales’ en la red, presentándose con sus cargos dentro del grupo integrista: por ejemplo, Zabihullah Mujahid aparece en su cuenta como portavoz del Emirato Islámico de Afganistán desde hace años. Twitter no ha perseguido ni prohibido sus cuentas y es que los talibanes nunca han sido considerados un grupo terrorista, ni por los Estados Unidos ni por ningún otro país. Además, sus componentes no violan las normas de la red social.



Formados en Pakistán en el uso de las redes sociales, los líderes talibanes se cuidan de no violar las normas y así mantener sus cuentas activas: no suplantan cuentas, no incitan a la violencia, etc. Así, han conseguido dominar esta red social y cuentan con miles de cuentas con millones de seguidores que lanzan su propaganda de forma muy efectiva.