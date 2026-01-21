La red de Rodalies ha quedado suspendida en toda Cataluña y no se podrá reanudar hasta que no sea completamente seguro

Última hora de los accidentes de trenes en Adamuz, Gelida y Girona

En el que es ya el segundo día de luto oficial por la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, en la que han muerto ya 43 personas, la fatalidad ha causado ahora que haya que afrontar otro accidente de tren mortal. Esta vez ha ocurrido en el servicio de Rodalies de Cataluña. Las fuertes lluvias dejadas por la borrasca Harry provocaron que un muro de contención se desprendiera sobre la vía a entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona, y un convoy chocara contra él. Un maquinista en prácticas que estaba en la sala de mandos junto a otros tres integrantes murió en el siniestro, mientras 37 personas resultaron heridas.

Los hechos se produjeron durante la pasada noche del 20 de enero, solo tres días después del siniestro de Adamuz. Además, durante el día de ayer, e igualmente en el Rodalies de Cataluña, en Girona, otro tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia, también, del temporal, aunque en este caso no hubo víctimas mortales y, según fuentes de Adif, en el convoy viajaban solo 10 pasajeros que no resultaron heridos.

El accidente ferroviario mortal en el tren de Rodalies en Gelida, Barcelona

En una semana absolutamente aciaga para el transporte ferroviario, las imágenes del último accidente ocurrido en Gelida, Barcelona, ahondan todavía más en el duelo y la conmoción en la que permanece España.

Los hechos se produjeron durante la noche, bajo el intenso temporal de precipitaciones que ha sacudido a Cataluña. Un tren de la línea R4 de Rodalies chocaba súbitamente contra un muro de contención que habría caído sobre la vía por las fuertes lluvias. En la sala de mandos, la más afectada por el siniestro, se encontraban en ese momento el maquinista y tres personas más que estaban en prácticas, falleciendo una de estas últimas, –un joven natural de Sevilla–, en el fatal accidente.

Además, 37 personas resultaron heridas: cinco graves, seis menos graves y 26 leves.

Las imágenes inmediatas al momento del choque contra el muro de contención

Tal como se puede apreciar en un vídeo que ha trascendido del momento inmediato al choque, en el lugar nuevamente volvían a reproducirse las imágenes de angustia de los afectados tratando de asistir a los pasajeros atrapados.

“¡No te veo!”, gritaba uno de estos últimos hacia otro hombre que, suplicando ayuda, repetía: “¡Aquí, aquí, aquí!”

Aproximándose a esa voz mientras grababa, el varón que trataba de prestar ayuda preguntaba al otro hombre si estaba bien, a lo que éste contestaba con un conciso “no”. “Me he roto el hueso”, señalaba, mientras el hombre que grababa se mostraba impactado y conmocionado al verle.

En la secuencia, a ello se sumaban inmediatamente los gritos y el llanto de una mujer. “Hostia, hay mujeres aquí. ¡Venid!”, exclamaba entonces el hombre, buscando colaboración para prestar auxilio a los afectados.

El muro de contención se habría desprendido a causa del temporal

Según las primeras hipótesis, el choque se produjo contra un muro de contención que se desprendió a causa del temporal. El maquinista no pudo frenar a tiempo, tras lo cual el tren acabó descarrilando.

Durante toda la noche, después de lo sucedido, tanto servicios de Emergencias, como Bomberos de Cataluña y Mossos d’Esquadra han trabajado para atender a las víctimas y analizar los daños en la infraestructura. La circulación en la red de Rodalies ha quedado suspendida en toda Cataluña y no se podrá reanudar hasta que no sea completamente seguro.