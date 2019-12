La temperatura del planeta subirá 3,2 grados, más del doble del límite para frenar el cambio climático

En el horizonte de Cumbre del Clima en Madrid está cumplir el objetivo de París en 2015: contaminar menos para no superar la temperatura del planeta en más de 1,5ºC antes de acabar este siglo. Si no se cumple, inevitablemente nos enfrentaremos a sequías, tormentas, inundaciones y olas de calor más voraces y frecuentes. La desaparición de arrecifes de coral y gran parte del hábitat de insectos vitales en plantas y cultivos. Tampoco las importantes masa de hielo del Ártico aguantaran las altas temperaturas, lo que causará el aumento de un metro más el nivel del mar, dejando en situación de vulnerabilidad a decenas de millones de personas. Un futuro devastador que se cumpliría si no se hace nada por cambiar la tendencia actual.