Teorías detrás de los atentados del 11-S: ¿fue realmente Osama Bin Laden el cerebro de los ataques?

Poco después de la tragedia, los más críticos crearon el Movimiento por la verdad del 11-S , agrupaciones con la intención de "desmontar" las explicaciones del Ejecutivo norteamericano sobre todo en Internet. Ingenieros, físicos, arquitectos, académicos, bomberos o abogados han constituido en estas dos décadas sus propias organizaciones en las que afirman que los argumentos oficiales no se sostienen y se inclinan por un 'inside job' (trabajo interno) de Estados Unidos, para justificar futuras guerras, como las de Irak o Afganistán. Por su parte, las investigaciones gubernamentales y las revisiones independientes han rechazado todas estas teorías, que ha recopilado ' 20 minutos' .

No obstante, no solo el derrumbe en sí ha despertado las suspicacias de algunos, sino precisamente la manera en la que se produjo. El hecho de que fuera en vertical, sobre su propia base y sin desviarse hacia ningún lado , recuerda "demasiado" a las demoliciones programadas , mantienen, y las atribuyen "al propio Ejecutivo de EE UU".

Sin embargo, el Informe Final del Colapso de las Torres del World Trade Center, elaborado por el Gobierno estadounidense y publicado en septiembre de 2005, afirma no haber encontrado evidencias que corroboren una demolición controlada . Por el contrario, detallan que los daños estructurales provocados por la colisión -y la consiguiente redistribución de pesos-, los fuegos alimentados por el combustible y el material de oficina y el desprendimiento de los aislantes provocaron el desplome. Si no hubieran confluido todos esos factores, concluyen, probablemente habrían permanecido en pie.

En esta línea se pronuncia el arquitecto Iván Samaniego, socio director del Grupo Marsapi: " Las altísimas temperaturas hicieron que el acero empezara a dilatarse por el calor, pasara a un estado visco-elástico y perdiera su estabilidad y capacidad portante en los puntos más calientes. Cuando el incendio perdió fuerza, se produjeron contracciones al enfriarse ciertas partes de la estructura, sobre todo los forjados. Esto propició que ya no pudiera soportar las cargas y que los pisos afectados colapsasen sobre sí mismos , haciendo que toda la parte superior de la torre cayera sobre la inferior".

Sobre la proliferación de las teorías alternativas, Samaniego piensa que obedece a la imposibilidad de explicar con total seguridad por qué colapsaron las torres tal como lo hicieron. "La razón es que un edificio no está preparado para semejante catástrofe, la suma de un impacto de un avión y un incendio voraz. En este acontecimiento intervinieron unos parámetros que son muy difíciles de prever en el diseño estructural . Además, si fueran tomados en cuenta, la complejidad y los costos de construcción añadidos harían que no fuesen viables este tipo de construcciones", dice.

¿Por qué ese edificio y no otro? Ese es uno de los interrogantes de quienes no creen en la versión oficial, que recalcan que este inmueble albergaba oficinas del Servicio Secreto de Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Defensa y la Oficina de Gestión de Emergencias del Alcalde de Nueva York, entre otros. Con estos inquilinos, los escépticos llegan a plantear que el objetivo era destruir documentos almacenados allí sobre conspiraciones, fraudes, corrupción... como el caso Enron, un escándalo financiero. Incluso llegan a asegurar que muchas de las personas que trabajaban allí no se presentaron aquel día.