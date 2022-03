Ucrania reitera que no se rendirá ante Rusia tras 15 días de guerra

Quince días después de la primera bomba de la guerra en Ucrania, Rusia exhibe en videos de sus "hazañas". Los distribuye a todo el mundo editados con música épica, mientras Ucrania resiste y reitera que no se rinde. En esta invasión rusa llena de ruido también hay otros sonidos, el del silencio en lo que antes de la guerra eran parques infantiles , o el de los gritos de los civiles, ahora objetivo prioritario ruso incluso en ocasiones del de un piano para acompañar a los refugiados.

Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleba han mantenido una reunión que termina sin acuerdo. Han sido15 largos días de guerra y de invasión rusa, que no ha escatimado bombas y proyectiles para intentar una victoria exprés, que no han conseguido. Ucrania, tras el encuentro de este jueves en la ciudad turca de Antalya, ha reiterado que no se rendirá.