La variante B.1.617 se detectó por primera vez en India en octubre del 2020, pero que se describiera por primera vez en ese país no significa que ese sea su origen , según informa The Conversation . Hasta la fecha se ha detectado ya en 21 países. Está catalogada, de momento, como variante en investigación.

Esto, sin embargo, no quiere decir que necesariamente estas variantes vayan a escapar del control de las vacunas. En este momento no lo sabemos. Se necesitan más pruebas para comprender cómo puede afectar esta combinación de mutaciones en la biología de la variante B.1.617.

Una variante con tres linajes

En el mes de marzo , el Ministerio de Salud de la India publicó un informe en el que afirmaba que esta variante B.1.617 era predominante en la Indi a, presente ya en un 60% de los aislamientos. Al mismo tiempo estamos viendo un aumento dramático de casos en ese país. ¿Es la nueva variante la causante de semejante explosión de covid19 en la India? De momento no lo sabemos.

No sabemos cuántos aislamientos se están secuenciando ni si el ritmo de secuenciación ha aumentado. No podemos descartar que ahora se detecten más casos, sencillamente, porque se está secuenciando más. Como el número de secuencias disponibles es todavía bajo en relación con el número de casos en la India debemos ser muy cautelosos. Si tenemos por ejemplo 1.000 secuencias de los aislamiento indios en más de cuatro millones de casos, lo que estamos viendo no es representativo.