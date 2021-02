Una viróloga alemana advierte de lo que sucederá tras vacunar a toda la población: "Los niños se contagiarán"

Lo que ha querido destacar y dejar claro en un primer lugar la viróloga ha sido que no se debería realizar con ningún tipo de prisa la desescalada de las restricciones que intentan evitar los contagios. Por otro lado, Sandra Ciesek también ha querido recalcar que el final de la pandemia no significa que el coronavirus se extinga .

Pone de ejemplo el modelo de Israel

Recalca la importancia de vacunar a toda la población

El coronavirus se convertirá en un virus "endémico"

Sin embargo, Sandra Ciesek recalca que el coronavirus no "estará derrotado". "Siempre hay gente nueva que viene a este mundo. Si nace un niño, no tiene protección inmunológica. A más tardar en la edad en la que entran en las escuelas infantiles, se encontrará con un grupo más grande de personas y es probable que se infecte. Entonces, si los niños no están vacunados contra el virus las infecciones se repetirán una y otra vez. En el futuro, los niños en particular se infectarán con Sars-CoV-2".