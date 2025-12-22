¿Cuánto toca por cada 50 euros jugados en el sorteo de la Lotería de Navidad?

Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo y todos los premios del sorteo

Por cada 50 euros la esperanza sería de 32,5 euros

Quien juega a la Lotería de Navidad casi nunca piensa en “décimos”, sino en dinero contante y sonante. Por eso no es raro escuchar cosas como “llevo 50 euros echados. Con eso ¿a cuánto podría ascender el premio?”. La buena noticia es que el propio esquema del sorteo permite traducir cada premio principal a “euros por euro jugado” y, a partir de ahí, calcular qué pasaría con esos 50 euros.

Cuánto vale cada euro jugado en la Lotería de Navidad

El punto de partida para realizar la operación es sencilla, ya que cada décimo cuesta 20 euros. Sobre esa base, el siguiente paso sería fijarnos en la estructura de premios para 2025, que fija las siguientes cuantías por décimo:

Gordo: 400.000 euros al décimo.

Segundo premio: 125.000 euros al décimo.

Tercer premio: 50.000 euros al décimo.

Cuartos premios: dos premios dotados de 20.000 euros al décimo.

Quintos premios: ocho premios dotados con 6.000 euros al décimo.

De esta forma, es fácil saber cuánto supone cada premio por euro apostado. Así, el Gordo serían 20.000 euros por euro jugado, el segundo 6.250 euros por euro jugado, el tercero 2.500, los cuartos 1.000, los quintos 300, y la pedrea, que son 1.794 números premiados con 100€ al décimo, como 5 euros por euro jugado.

A partir de ahí, calcular qué ocurriría con 50 euros jugados es una simple regla de tres.

Cuánto devuelve la Lotería de Navidad, en promedio

Para el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025, Loterías y Apuestas del Estado ha dado los datos clave. Por un lado está la emisión total, que asciende a 3.960 millones de euros. El 70% de esa emisión se destina a premios, es decir, 2.772 millones de euros. Esto significa que, por cada euro jugado, se devuelve de media 0,70 euros en premios. Para un décimo de 20 euros, recuperaríamos 14 euros, o 13 si se tienen en cuenta los impuestos.

Para los 50 euros que comentábamos al principio, solo habría que hacer una nueva operación matemática, dando como resultado 35 euros por cada 50 euros de jugadores, antes de impuestos. Tras incorporarlos, la esperanza sería de 32,5 euros.

Por supuesto, esto es una media estadística, no lo que pasa a un jugador concreto. Alguien puede perder los 50€ de golpe y otra persona puede llevarse medio barrio en décimos premiados. Pero si repitieras el experimento muchas veces, el resultado sería el comentado.

¿Qué tocaría con 50 euros si te toca un premio grande?

Si esos 50 euros estuvieran concentrados en un solo número (por ejemplo, a través de varios décimos o participaciones equivalentes), las cifras brutas serían las siguientes:

Gordo de Navidad : Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 20.000€. Por ello, con 50 euros, nos tocaría 1.000.000 de euros brutos, a los que habría que restar impuestos.

: Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 20.000€. Por ello, con 50 euros, nos tocaría 1.000.000 de euros brutos, a los que habría que restar impuestos. Segundo premio : Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 6250€. Por ello, con 50 euros, nos tocaría 312.500 euros brutos, a los que habría que restar impuestos, claro.

: Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 6250€. Por ello, con 50 euros, nos tocaría 312.500 euros brutos, a los que habría que restar impuestos, claro. Tercer premio : Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 2.500€. Por ello, con 50 euros, nos tocarían 125.000 euros brutos, a los que habría que restar impuestos.

: Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 2.500€. Por ello, con 50 euros, nos tocarían 125.000 euros brutos, a los que habría que restar impuestos. Cuarto premio : Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 1.000€. Por ello, con 50 euros, nos tocarían 50.000 euros brutos, a los que habría que restar impuestos.

: Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 1.000€. Por ello, con 50 euros, nos tocarían 50.000 euros brutos, a los que habría que restar impuestos. Quinto premio: Cada euro jugado multiplicaría su valor hasta 300€. Por ello, con 50 euros, nos tocarían 15.000 euros brutos, a los que habría que restar impuestos.

En el caso de la pedrea, que reparte 100 euros al décimo (5 euros por euro apostado), esos mismos 50 euros darían derecho a 250 euros de premio bruto si el número resultara agraciado en esa categoría.

Conviene recordar que en la práctica mucha gente reparte esos 50 euros entre varios números (dos décimos y medio, participaciones de asociaciones, etc.), por lo que el resultado real dependerá de cómo se distribuya la apuesta. Pero la “potencia” de cada euro es siempre la misma: si está todo concentrado en el número premiado, basta con multiplicar.

Todas las cantidades anteriores son brutas, es decir, antes de impuestos. La normativa vigente establece que solo tributan los premios que superan los 40.000 euros, aplicando un gravamen del 20% sobre la parte que excede de esa cifra.

En resumen: preguntar “cuánto toca por cada 50 euros jugados” es, en realidad, preguntar cuánto rinde cada euro que ponemos en juego. Y la tabla oficial de premios deja claro que, si la suerte acompaña, esos 50 euros pueden convertirse —brutos— en cualquier cosa, desde 250 euros de pedrea hasta un millón de euros si se alinean con el Gordo. Luego entra en escena Hacienda… y lo ajusta a la realidad.