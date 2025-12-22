¿A qué hora sale 'El Gordo' de la Lotería de Navidad? Estos han sido los más rápidos

Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo y todos los premios del sorteo

En las últimas 20 ediciones solo tres ocasiones ha salido antes de las 10:00

La pregunta se repite cada 22 de diciembre: “¿a qué hora saldrá el Gordo?”. Y la respuesta honesta es menos mágica de lo que nos gustaría: nadie lo sabe. No hay ninguna estadística que nos diga a qué hora es probable que salga el primer premio de la Lotería de Navidad, aunque la experiencia indica que suele cantarse entre las 11:00 y las 12:00 del mediodía.

Lo único fijo es el arranque del ritual. El sorteo comienza a las 9:00 horas en el Teatro Real, cuando se cierran los bombos y empiezan a girar, para después prolongarse hasta cuatro horas, hasta acabar normalmente entre las 13:00 y las 14:00. En ese intervalo, en algún momento imprevisible, los niños de San Ildefonso entonan los famosos “cuatro millones de euros” del primer premio.

¿A qué hora suele salir el Gordo? Lo que dicen los datos recientes

Si nos fijamos en el dato histórico reciente, la conclusión es clara: el Gordo no tiene hora “natural”, pero sí un rango favorito. Si nos fiamos en las últimas 20 ediciones vemos que en solo tres ocasiones de esas 20 ha salido antes de las 10:00. Fue en 2012 a las 9:57, en 2019, a las 9:19 y en 2004 a las 9:16.

La franja donde más veces se ha cantado el primer premio es entre las 11:00 y las 12:15, con 13 de los últimos 25 Gordos en ese tramo.

Lo ocurrido en los últimos años encaja bastante bien en ese patrón. De esta manera:

En 2022, el 5.490 se cantó a las 11:20 horas.

En 2024, el 72.480 fue entonado a las 11:27

En 2021, el 86.148 apareció a las 12:12.

En 2020, el 72.897 se anunció a las 12:02.

En 2023, el 88.008 fue especialmente tardío: 13:17 horas.

Los Gordos más rápidos: cuando la suerte no se hace esperar

Que normalmente se haga de rogar no impide que, algunos años, el Gordo salga casi sin dar tiempo a sentarse. Ahí entran los más madrugadores de la historia.

El récord absoluto lo ostenta el sorteo de 2004. El Gordo de aquel año, el 54.600, alrededor de las 9:16 horas, apenas unos minutos después de iniciar el sorteo, en la bola número 39 del segundo alambre de la primera tabla.El segundo gran madrugador llegó en 2019, en el cuarto alambre de la primera tabla. Fue exactamente a las 9:19, quedándose cerca del récord.

Sin lugar a dudas, excepciones en un historial donde la norma es que el gran premio aparezca bien entrada la mañana.

Entonces, ¿a qué hora saldrá este año?

Con todo lo anterior, es tentador responder: “sobre las 11”, pero es importante tener en mente que cada sorteo es un evento aleatorio nuevo y no existe fórmula ni estadística que garantice una franja concreta.

Lo único seguro es el marco: el sorteo arranca a las 9:00, dura hasta el mediodía o algo más, y el Gordo puede irrumpir en cualquier momento entre la primera tabla y los últimos alambres. El resto, ese instante exacto en el que los niños de San Ildefonso cantan el número premiado, sigue siendo, año tras año, uno de los pocos misterios que ni la estadística ni la memoria histórica han conseguido domesticar.