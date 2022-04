Volodímir Zelenski confirma el inicio de la ofensiva de Rusia en el Donbás: "Seguiremos luchando y defendiéndonos"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado el inicio de la ofensiva de Rusia sobre la región del Donbás , en el este de Ucrania, después de la reciente retirada estratégica de las fuerzas rusas del norte de Ucrania. El gobernador de la región de Lugansk califica la situación como "un infierno ". Varias ciudades habrían caído en manos de Rusia. No obstante, Ucrania advierte de las informaciones falsas. Mientras Mariúpol sigue sin caer .

"No importa cuántos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendiéndonos. Vamos a seguir haciéndolo a diario. No vamos a rendirmos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro", ha añadido.