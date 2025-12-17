Rocío Amaro 17 DIC 2025 - 02:00h.

La Universidad de Granada celebra su quinto centenario con un vídeo navideño que "resucita" mediante inteligencia artificial a figuras históricas

La producción combina imágenes de archivo, efectos de IA y un recorrido intergeneracional para rendir homenaje a cinco siglos de historia

GranadaLa Universidad de Granada (UGR) ha querido felicitar la Navidad de manera especial y rendir homenaje a sus 500 años de historia con una innovadora producción audiovisual en la que algunos de los personajes más emblemáticos de su trayectoria cobran vida mediante inteligencia artificial. La felicitación sirve como antesala de los actos previstos para conmemorar en 2026 el quinto centenario de la firma de la cédula fundacional por parte del emperador Carlos V.

En el vídeo, se ha "resucitado" a figuras históricas de la UGR como los poetas Federico García Lorca y Elena Martín Vivaldi, el compositor Manuel de Falla, la primera mujer que estudió Medicina en la universidad, Eudoxia Píriz, y el propio emperador Carlos V, fundador de la institución.

Un recorrido entre pasado, presente y futuro

Este video de felicitación combina a la perfección imágenes históricas y efectos de IA para crear un viaje en el tiempo protagonizado por una abuela y su nieto, quienes recorren algunas instancias del Hospital Real, sede del Rectorado, mientras el niño contempla fascinado cómo los personajes más destacados de la historia de la UGR cobran vida ante sus ojos.

Entre los momentos más llamativos del vídeo, se recrea el viejo tranvía que recorría la calle Escuelas, representado en una fotografía de 1968, que vuelve a moverse ante la mirada del niño. En la Biblioteca del Hospital Real, se anima al compositor Manuel de Falla interpretando su obra Invocatio ad individuam trinitatem, estrenada en 1935. También se muestra a Eudoxia Píriz recibiendo el aplauso de sus compañeros en la antigua Facultad de Medicina en 1912, mientras que García Lorca y Elena Martín Vivaldi cobran vida a partir de sus expedientes universitarios de 1914 y 1933, respectivamente.

El vídeo concluye con un guiño del emperador Carlos V, cuya estatua en la biblioteca hace un gesto hacia el niño justo antes de aparecer el lema de la campaña: "Porque aún quedan muchas historias por contar".

Innovación y rigor histórico

El director del cortometraje, Carlos Centeno, ha explicado que el proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de varias áreas de la UGR, como son la Oficina de Gestión de la Comunicación, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, el CEPRUD, la Biblioteca, el Archivo Universitario y la Facultad de Comunicación y Documentación, encargados de animar las imágenes empleando IA.

Centeno ha señalado que el proceso ha llevado dos meses de trabajo, buceando en los archivos históricos de la universidad para seleccionar imágenes representativas de los cinco siglos de historia: "No hemos cogido imágenes al azar, sino que están muy cuidadas y seleccionadas para que el vídeo tenga una base documental sólida".

Un trabajo que está siendo muy reconocido y aplaudido: "Desde que lo publicamos, hemos recibido muchísimo cariño y feedback. En 24 horas el vídeo ha superado las 50.000 reproducciones y ha tenido difusión en numerosos medios y plataformas", asegura Centeno. "La intención era hacer un guiño al pasado y al presente de la universidad, pero también al futuro, representado por la inteligencia artificial, en la que la UGR es pionera en España".

La conexión entre generaciones

El vídeo también busca transmitir la continuidad entre generaciones. La abuela, representando el presente, y el nieto, simbolizando el futuro, recorren la biblioteca juntos y descubren la magia de la historia viva de la UGR. Al final, el niño sale con el libro "531-2031", que recoge los 500 años de la universidad, cerrando el recorrido audiovisual lleno de historia y de tecnología.

Con esta felicitación, la Universidad de Granada marca el inicio de la conmemoración de su quinto centenario, apostando porque el pasado, el presente y el futuro se encuentren de manera creativa y emocionante a través de la inteligencia artificial.