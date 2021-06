Putin y Biden se atacan con ironía: el ruso hace un Rajoy con Navalny y el americano dice a Rusia qué quiere ser de mayor

La cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, respectivamente, ha finalizado tras tres horas y media después de su inicio en Ginebra, antes de lo que estaba previsto. Hubo más tensión con la prensa y los repporteros que entre ellos. Los dos líderes han admitido esta semana que las relaciones entre sus respectivos países no se encuentran en el punto más álgido. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también han estado presentes. Las relaciones diplomáticas entre los dos países han sufrido un duro varapalo desde que Biden llegó al poder. El pasado mes de marzo, el presidente estadounidense llamó "asesino" a Putin, que le deseó en cambio "buena salud". En mayo, el Gobierno ruso declaró a Estados Unidos país "no amistoso" junto con República Checa. Parece que el encuentro no ha generado demasiadas ilusiones entre ambos. Biden ha pedido a Rusia que es momento de saber lo que quiere ser de mayor, mientras que Putin ha contestado con ironía a las críticas al sistema ruso y su respeto por los Derechos Humanos.