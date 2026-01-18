La Aemet prevé para este domingo 18 de enero precipitaciones fuertes y persistentes en la zona del Estrecho, Baleares y Cataluña

Última hora del temporal de frío y nieve en España: Alfonso Fernández Mañueco pide evitar desplazamientos ante las intensas nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo 18 de enero precipitaciones fuertes y persistentes en la zona del Estrecho, Baleares y Cataluña, con nevadas en amplias zonas que serán significativas en áreas de montaña pero que también podrán darse en zonas llanas de la meseta norte.

Se prevén nevadas con acumulados significativos en Pirineos, en el sistema Central, cordillera Cantábrica y en menor medida, en la Ibérica norte. En Canarias, posibilidad de rachas muy fuertes de componente norte.

Una masa de aire frío y precipitaciones moderadas y persistentes

El aislamiento de una masa de aire frío sobre la península y Baleares dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán.

Serán más fuertes y persistentes en la mitad nordeste, sin descartar acumulados significativos en Cataluña. También se esperan fuertes en menor medida en el área del Estrecho.

Se esperan en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1.400-1600m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En el resto, la cota se situará en torno a 700-1.100m, y se esperan acumulados solo de forma puntual, mientras que en general serán débiles, sin descartarse que se den en zonas llanas de la meseta norte.

En Canarias, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones que pueden ser moderadas y persistentes en el norte-nordeste de las islas montañosas.

Se esperan algunas brumas y bancos de niebla en los sistemas montañosos, sobre todo del norte y oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta, valles atlánticos y Galicia.

Las temperaturas que se esperan durante la jornada de este domingo

Temperaturas máximas en descenso en zonas puntuales de la meseta norte, bajo Ebro y el litoral sureste, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros.

Temperaturas mínimas ligero descenso en la mitad sur, Pirineos y Baleares, y en ascenso en puntos del Cantábrico. En Canarias, sin cambios. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y en la meseta, moderadas en cumbres.

Viento del norte en general en la Península, moderado en los litorales y flojo en el interior. En las islas Baleares será moderado de componente sur rolando y amainando a este flojo, mientras que en Alborán soplará un poniente con momentos de variable en horas centrales para rolar a levante.

En Canarias, viento del noroeste rolando a nordeste moderado con intervalos y rachas muy fuertes.