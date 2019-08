El debate sobre la crisis del Open Arms se mezcla con la parálisis en las negociaciones para la investidura

Tarde bronca eldonde se ha celebrado unpara debatir sobrey el. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo ha asegurado que el buque de rescate "no pidió venir a España" mientras que el PP ha acusado al Ejecutivo de intentar. Podemos y sus socios han aprovechado paramientras que el PSOE ha dejado claro que no se fía de los morados:

PP critica el "negocio electoral" de la inmigración

En cualquier caso, le ha asegurado que no le va a decir que es "la responsable" de la crisis del Open Arms. "No haré lo que ha hecho su jefe y sus socios, porque Sánchez da la cara cuando sus rasputines le dicen 'hoy toca posado fotográfico' . Glorioso fue el de Canarias, esa foto en forma de 'V' de victoria o de vanidad o de vacuidad o simplemente de vacaciones, lo que lleva usted cuatro meses o seis, depende de los cálculos"

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas , ha criticado que no sea Pedro Sánchez quien comparezca este jueves en el Congreso por la crisis del Open Arms y ha defendido que la obligación de rescatar a los migrantes en el mar y llevarlos a puerto seguro es algo que "no tiene discusión".

Además, le ha reprochado al Gobierno que intente arrogarse el "patrimonio" de la solidaridad . "La vicepresidenta es dada a patrimonializar el feminismo y el orugllo. La sociedad española es solidaria y sensible a los dramas humanos, siempre ha dado respuesta ejemplar, no es solo del PSOE", ha subrayado.

Para Ciudadanos, el Gobierno de Sánchez no tiene políticas de migración, sino un "recopilatorio de bandazos y contradiciones" , así como "de improvisaciones". "No es una situación fácil, lo reconocemos, es una sitaución compleja pero le pido que dejen de dar lecciones de moralidad, no son dueños de la compasión, porque los únicos beneficiados de sus badnazos son las maias, vayan a Europa no solo a cenar para buscar soluciones", le ha espetado.

También ha denunciado que se está "privatizando" Salvamento Marítimo. "No puede hacer correctamente su trabajo no porque no quieran sino porque muchas veces no pueden, porque no tienen recursos, porque tienen que esperar una orden de otras fuerzas para salir a rescatar cuando hay veces que se están hundiendo en las narices de quienes trabajan en Salvamento Marítimo", ha lamentado.