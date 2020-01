Sánchez rebate las "falsedades" de Abascal con datos: "Mienten más que hablan, y mira que hablan bastante"

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha dedicado su debate con el líder de Vox, Santiago Abascal, en el pleno del Congreso de los Diputados a rebatir con una sucesión de datos lo que ha llamado "falsedades de la ultraderecha" , mientras Abascal le ha reprochado una y otra vez que no le haya respondido a su "única pregunta": por qué ha "mentido" a los españoles para pactar con el independentismo.

"Vamos avanzando" , le ha respondido éste con ironía. "Cuando nos estrenamos en la Cámara ni nos contestaba ni nos miraba, ahora me dice que le mire a los ojos y como convoque elecciones va a querer pactar con nosotros, porque todo le da igual", ha dicho.

Y es que se ha mostrado convencido de que Sánchez solo quiere el poder para "el palacio y el falcon" y que "no cree absolutamente en nada", porque solo así se explica que se presentase a las elecciones con el lema "Ahora España" y después ofrezca "ahora separatismo".

Abascal: ¿Para qué quiere el poder?

"¿Para qué quiere el poder? ¿ por qué ha cambiado de posición al día siguiente de las elecciones y no ha hecho ningún relato de por qué ha engañado a los españoles?", ha proseguido Abascal, en un rifirrafe en el que ambos se han acusado mutuamente de proferir insultos.

Antes de eso, el líder socialista ha afeado a Vox que se presente como "portavoz del sentido común", porque no es de sentido común "tildar de dictadura progre a quienes defienden la igualdad de hombres y mujeres, desproveer de recursos a las casa que acogen a mujeres que necesitan salir de su hogar para que sus maridos no las maten o dejar ahogarse a personas en el Mediterráneo". Para Abascal, todo eso es "soltar basura" sobre Vox para no contestar.