Los rostros de la tragedia en Adamuz: de Miriam a Pablo, Óscar o Josefa

La investigación trata de determinar si la rotura de un tramo de la vía es "la causa o la consecuencia" del accidente ferroviario de Adamuz

CórdobaEl número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, registrado en la tarde de este domingo, asciende a 41 personas a las 08.50 horas de este martes, tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló.

Miriam, Pablo, Óscar o Josefa son algunas de las personas fallecidas en un suceso que ha marcado a decenas de familias:

El periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss

El periodista Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss son dos de las víctimas mortales del accidente ferroviario. La muerte del matrimonio, que regresaba de Madrid en este último tren que tenía parada final en Huelva, ha sido confirmada oficialmente este lunes por la Guardia Civil y ha dejado un importante vacío en el sector de la comunicación onubense.

Precisamente, la hija de ambos fue una de los familiares que anoche se acercó hasta la estación de Huelva para tratar de recabar alguna información sobre el paradero de sus padres.

Pablo, el joven conductor del tren Alvia

Pablo, el joven conductor del tren Alvia procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva fallecido en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) era vecino de Alcorcón, según han confirmado fuentes municipales.

Tenía 28 años y una de sus pasiones era la fotografía. El cuerpo de Pablo fue encontrado por los equipos de rescate en las inmediaciones del tren de Renfe

Los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) confirmaba el fallecimiento de cuatro miembros de una familia de la localidad como consecuencia del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz. Así, estas personas se encontraban en situación de desaparecidas, según ha indicado el alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino.

Se trata, concretamente, de padre, madre, hijo y sobrino, además eran los familiares de una niña de seis años que ha sido custodiada por la Guardia Civil.

Miriam, una joven de 27 años natural de Lepe

Entre los fallecidos también se encuentra Miriam, una joven de 27 años natural de Lepe cuya muerte, desgraciadamente, se confirmaba derrumbando todas las esperanzas de sus allegados, que en un momento dado llegaron a pensar que estaba en el hospital recibiendo pruebas de tórax y radiografía de columna.

Josefa Sosa y Ana Martín, madre e hija

El Ayuntamiento de Isla Cristina confirmaba también el fallecimiento de las dos vecinas del municipio que permanecían desaparecidas desde el trágico accidente ferroviario. Se trata de Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, madre e hija.

El cantante Manuel Carrasco, natural de esta localidad, ha expresado sus condolencias por la trágica pérdida: "Que pena más grande! Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente", ha escrito.

Rafael, otro de los pasajeros que viajaba en el Alvia

Desde el momento del accidente, las redes sociales se han llenado de fotografías y mensajes de usuarios que buscaban a algún ser querido que viajaba en uno de los trenes. Uno de ellos es Antonio, que estaba buscando a sus tíos. Compartió la foto de ambos, que viajaban en el Alvia, y dijo que no sabían nada de Rafael Millán.

Finalmente, el joven ha confirmado el fallecimiento de su tío.

Ricardo Chamorro

Ricardo Chamorro, funcionario de prisiones en el Centro de Instituciones Penitenciarias de Huelva, es otro de los rostros de la tragedia. Tras horas de búsqueda, su familia ha confirmado que se encuentra entre los fallecidos.

Ricardo, de 57 años, regresaba de Madrid de acompañar a sus alumnos a la prueba de oposiciones penitenciarias.

Andrés Gallardo

Andrés Gallardo, vecino de Lepe, también era profesor de Penal y venía de Madrid de haber acompañado a sus alumnos de Huelva.

Tras el accidente, su hijo había compartido su fotografía en redes sociales para tratar de encontrarle al no tener noticias suyas, pero finalmente ha confirmado su fallecimiento.

Samuel, un policía nacional andaluz

Otro de los fallecidos es Samuel, un policía nacional andaluz que viajaba en el tren Iryo desde Málaga a Madrid que sufrió la salida de la vía. Tenía 36 años y había sido padre hace tan solo 18 meses.

Pertenecía a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, y desde el sindicato JUPOL han informado a través de redes sociales del fallecimiento de su compañero con un post donde trasmiten el pésame a su familia.

Natividad de la Torre, que viajaba junto a su hijo y nietos

Natividad de la Torre, una mujer que viajaba en el tren con destino a Huelva junto a su hijo y a sus nietos, es otra de las fallecidas.

Fidel Sáez, su hijo, confirmaba la trágica noticia y compartía que la familia había viajado hasta Madrid este fin de semana para ver el musical 'El Rey León'. Su hermano, que se encuentra ingresado en el hospital, fue capaz de salvar a los hijos de Fidel sacándolos a través de las ventanas del tren.

José María Martín

La Hermandad Servita Santo Entierro Gibraleón ha confirmado también la muerte de "nuestro costalero y hermano José María Martín". El hombre viajaba en el tren Madrid-Huelva y se suma a la trágica lista de fallecidos.