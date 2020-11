Abucheos contra Sánchez en una visita a la Paz que indigna a Ayuso y Almeida por no enterarse antes

Minutos antes del presidente del Gobierno, llegaba a La Paz el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha aprovechado para saludar al público que le esperaba con aplausos. Fuentes municipales han confirmado que no tenía conocimiento de la visita de Sánchez al centro hospitalario y que fue al conocer la agenda del presidente cuando Almeida solicitó poder asistir. Las fuentes critican que el Ayuntamiento no haya tenido "noticia" de Sánchez desde el inicio de la pandemia a pesar de que es vecino de Madrid.

"Cuando por primera vez el presidente del Gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid, que no haya sido invitado no quiere decir que no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle", ha denunciado. Y ha ahondado en que "parece extraño que se aproveche que no está Ayuso para visitar un hospital y no se invite a nadie". "Alguien podría pensar que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde", ha apostillado.