Reabre el espacio aéreo de Barajas de forma gradual después de desviar 22 vuelos por un dron

El Ministerio de Transportes cierra el espacio aéreo de Barajas por el avistamiento de drones que sobrevolaban el aeropuerto. Las multas por hacer sobrevolar drones en un aeropuerto ascienden a 90.000 euros. Enaire ha anunciado la paralización de los vuelos en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante la presencia de un dron particular en el espacio aéreo.

Se ha constituido el comité local de seguridad en el #Aeropuerto AS #Madrid - #Barajas con Aena, @ENAIRE , @guardiacivil y @policia . 17 desvíos: ➡️ 7 a #Valencia ➡️ 3 a #Barcelona ➡️ 2 a #Alicante - #Elche ➡️ 2 a #Valladolid ➡️ 3 a #Zaragoza 📲 Consulta con tu aerolínea. https://t.co/qfufzxDYFS

Aviones redirigidos

Enaire ha recordado que los drones "no son juguetes". Para volar un dron en espacio aéreo controlado se requiere previamente un estudio aeronáutico de seguridad que analice y mitigue los posibles riesgos y una vez obtenida la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), contactar con el Departamento de Coordinación Operativa de Espacio Aéreo de Enaire para coordinar su operación (cop@enaire.es).

Volar #drones en las proximidades de un #aeropuerto es una infracción grave y las sanciones pueden alcanzar los 90.000 euros. Antes de volar tu dron debes saber cómo y dónde usarlo https://t.co/Nb6fSVuwS3 ¡¡Los drones no son Juguetes!! https://t.co/S5Hu3hv3NS

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recuerda que "los drones no son juguetes, son aeronaves" y aunque el uso de éstos sea de forma recreativa es necesario conocer la norma ya que hay que utilizarlos en los espacios adecuados y respetando las medidas de seguridad.

Desde AESA se apela a la responsabilidad de los propietarios de drones para que conozcan el uso correcto del mismo. La Agencia cuenta con un vídeo sobre cómo usar un dron de forma lúdica, enfocado especialmente hacia los más jóvenes, que tiene como objetivo prevenir posibles incidentes causados por una mala utilización de estas aeronaves. La protagonista del vídeo es una adolescente a la que regalan un dron y que invita al usuario a conocer lo que se puede y no se puede hacer con la aeronave.

Qué dice la norma

La norma indica que, para volar el dron, siempre hay que tenerlo a la vista, y no volar a más de 120 metros del suelo. Solo volar de día, en condiciones meteorológicas adecuadas (sin niebla, sin lluvia y sin viento) y en zonas adecuadas para ello, y siempre a 8 kilómetros de los aeropuertos o aeródromos.

En todos los casos hay que volar con seguridad y bajo supervisión de un adulto. No se puede olvidar, que cada piloto es responsable de los daños que pueda causar su dron. No es obligatorio, pero sí es recomendable un seguro a terceros.

Sólo se puede volar el dron sobre edificios, o reuniones de personas al aire libre si éste pesa menos de 250 gramos y no se vuela a más de 20 metros de altura. Si pesa más de 250 gramos no se puede volar ni sobre edificios ni personas y tiene que volar en zonas adecuadas para ello, sin poner en peligro a otras personas ni a otras aeronaves en espacio aéreo no controlado.