Agenda para el 8-M: todo lo que debes saber para asistir a las manifestaciones

Las manifestaciones feministas se sucederán de nuevo hoy en al menos una veintena de ciudades y municipios españoles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. A diferencia de 2018 y 2019, este año no se ha convocado huelga feminista y no habrá un llamamiento a que las mujeres paren, sino que llamará a la movilización .

Así, la Comisión 8M estatal , integrada por asambleas feministas de toda España, apoyará y difundirá las diferentes convocatorias decididas en distintas comisiones del movimiento feminista y no lanzará un llamamiento conjunto a la huelga, como sí hizo en 2018 y en 2019. Este año, la mayoría han optado por no convocar huelga.

Responsabilidad ante el COVID-19

Por el momento, el Ministerio de Sanidad no ve necesario suspenderlas por el COVID-19, aunque sí ha recomendado que no acudan personas con síntomas . Desde la propia Comisión 8M de Madrid, también han señalado que "ante todo será responsable y si hace falta, adoptará las medidas que el Ministerio de Sanidad indique por el coronavirus".

El Palacio de la Moncloa no ha desvelado aún las intenciones del presidente, Pedro Sánchez, que se sumó a la manifestación del 8M en 2018 pero no a la del año pasado, a la que no acudió, pero sí su mujer, Begoña Gómez.