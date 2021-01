La alcaldesa de Molina de Segura dimite por vacunarse contra el covid saltándose el protocolo

Clavero, en una carta dirigida a sus vecinos, ha anunciado que abandona su cargo "desde la tristeza" y se victimiza explicando que ha "sufrido un linchamiento sin precedentes". La alcaldesa dimitida ha defendido que no está imputada ni procesada "por ningún caso de corrupción". "No he robado, no he prevaricado, no he malversado", ha subrayado.