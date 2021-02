Almeida critica a Sánchez: "Lo incomprensible es que Podemos siga formando parte del Gobierno"

En declaraciones a los medios de comunicación este domingo en la Puerta del Sol, en el marco de un acto de presentación de una campaña de recogida de firmas en apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FFCCSE), Almeida ha apuntado que "el problema no es Podemos, no es Iglesias, no es Pablo Echenique, ni es Juan Carlos Monedero", si no el propio Sánchez.