Almeida ve el estado de alarma como una "reacción chapucera" de Sánchez para "tapar bochorno ante TSJM"

En las últimas dos semanas las cifras han mejorado en Madrid. Los madrileños no podemos pagar el cabreo, ni la soberbia de Sánchez ante el varapalo judicial.

Almeida se acoge a la "bajada drástica" de los contagios en Madrid

El alcalde ha sostenido que Sánchez "no se atrevería" a plantear el estado de alarma en otra región , y cree que su actuación responde a "un ejercicio de soberbia política" y a sentirse "frustrado" por "no poder apuntarse la medalla" de la mejoría de los datos epidemiológicos de Madrid .

"Sánchez no permite que no sean las medidas que él impone; no hay capacidad alguna para el diálogo. Con los datos de la Comunidad tenemos que adentrarnos en una vía que es la del Gobierno de la Nación", ha concluido.