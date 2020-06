Aprobado el decreto de nueva normalidad con un nuevo talante en el Congreso y mayoría absoluta

No son pactos, sin embargo, acríticos. Ha habido debate. Pero un debate sin bronca entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Ana Pastor ha asegurado en la tribuna que la actuación de Illa "creo que no ha sido por mala fe. Pero lo que sí le puedo decir es que en buena parte no han acertado". "No es por casualidad -ha añadido- que tengamos unas cifras francamente terribles". Otra cosa es Vox. En su discurso ha dejado muy clara su oposición rotunda tanto al decreto como al Gobierno. El portavoz en Sanidad, Juan Luis Steegmann del partido ha llegado a decir que el Ejecutivo "ha sido un coladero de la infección".