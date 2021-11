Xavier Novell, el exobispo de Solsona se casa por lo civil: está "suspendido a divinis" y no podrá ya dar misa

El obispo emérito de Solsona, Xavier Novell, y la escritora de novelas eróticas Silvia Caballol, ya son marido y mujer. No han esperado ni un día desde que se aprobaron sus papeles para celebrar el enlace para pasar por los juzgados de Súria y unirse en matrimonio civil. El obispo emérito de Solsona Xavier Novell, de 52 años, se casó en la tarde de este lunes por lo civil en el juzgado de paz de Súria (Barcelona) con la psicóloga y escritora Sílvia Caballol , en un día fuera de lo habitual, ya que los lunes este órgano judicial permanece cerrado.

Tras dejar su labor como prelado, Xavier Novell, que es ingeniero agrónomo, encontró trabajo a principios de mes en la empresa Semen Cardona, dedicada a la elaboración de dosis para la inseminación artificial porcina. Según expertos en derecho canónico consultados por Efe, al contraer matrimonio Novell queda de facto "suspendido a divinis", como sucede con cualquier clérigo que se casa, pero no secularizado porque no tiene ninguna dispensa y se desconoce si la ha solicitado al Vaticano. Así, por la vía de los hechos consumados, el religioso ha perdido todas las prerrogativas que tenía como obispo emérito y ya no podrá oficiar ninguna misa.