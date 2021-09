El Ayuntamiento de Batres se planta ante el "abuso de las eléctricas": No pagará más la factura de la luz

El Ayuntamiento de Batres no pagará los recibos de la luz que le proveen para "defender los derechos de los vecinos " ante el "descomunal abuso" de las compañías eléctricas . El alcalde criticó al Gobierno por su "inacción" y a la oposición, por solo echar "leña al fuego" y no hacer nada ante la subida escalonada de la factura de este suministro básico.

"Estamos en una situación que no es sostenible. Y mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dice que es un problema de Europa, y la oposición del PP solo hecha más leña al fuego y crispa sin aportar soluciones. Por eso, si el Gobierno no hace nada tenemos que ser los ayuntamientos los que tomemos medidas", ha indicado.

Víctor Manuel López ha confesado que la idea de no pagar a las eléctricas es de un vecino, harto de la subida continuada del precio de la luz le dijo que iba a dejarla de hacerlo aunque se la cortasen. "Y es que en el municipio tenemos muchos vecinos que no llegan a fin de mes y no pueden hacer frente a este pago, ya que las facturas se han duplicado. La situación ya no es sostenible", advierte.