Ayuso anuncia ahora que vacunará día, tarde y noche con medios públicos y privados

En una entrevista con la Cadena Ser, Franco ha tildado de "cortinas de humo" las quejas del Gobierno regional de que " no llegan" las vacunas a la Comunidad de Madrid, cuando solo no está administrando las vacunas que debería por "incompetencia" e "incapacidad de gestión". Franco ha señalado que Canarias ha administrado el 52 % de las vacunas recibidas, Madrid solo ha inyectado el 6 % cuando ha sido la región con más contagios. "Creo que es una estrategia dirigida a debilitar los servicios públicos y privatizar la sanidad", ha sostenido Franco, y ha añadido que los sanitarios públicos están dispuestos a trabajar "mañana, tarde y noche" para administrar las vacunas.

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista, José Manuel Freire, ha mostrado su preocupación por el lento ritmo de vacunación en Madrid y por la "subcontratación del servicio con entidades ajenas, incluida la Cruz Roja". "Aunque no es una entidad privada -añade Freire- creemos que no debiera prestarse a actuar como empresa de contratación temporal para sanitarios al servicio de una administración pública que no está cumpliendo con sus obligaciones, que no está mostrando la diligencia y competencia exigible en esta materia".