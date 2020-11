Nueva polémica a la vista: Ayuso insiste en daz luz verde a la cartilla covid en unos días

Nueva batalla a la vista. A la polémica de test en farmacias se suma ahora la cartilla covid. La Comunidad de Madrid implantará "próximamente" la cartilla Covid-19 anunciada en julio por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , en la que se incluirá la historia clínica de cada paciente sobre PCR, pruebas serológicas y test de antígenos. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, lo que se va a hacer es "un volcado en la tarjeta sanitaria virtual" de los datos diagnósticos del paciente que se haya realizado estas pruebas, tanto en el sistema público de salud como en laboratorios privados. De esta forma, una persona podrá acreditar que tiene un resultado negativo en una PCR si necesita viajar a través de su móvil. También serviría en un futuro para incluir los resultados de los test de antígenos realizados en las farmacias, si el Gobierno regional logra implantar su plan para que estos establecimientos realicen estas pruebas. Ayuso anunció en julio la intención de que la Comunidad de Madrid implantara una cartilla Covid-19, similar a una cartilla internacional de vacunación, para saber si una persona ha pasado la enfermedad o tiene anticuerpos, y no descartó que fuera útil "en el futuro saber tu inmunidad para empleos o para lo que sea", algo por lo que recibió un aluvión de críticas, desde expertos, el Ministerio de Sanidad, oposición hasta organizaciones de consumidores como Facua. En su presentación, Ayuso aseguró que el objetivo de la cartilla Covid es " demostrar quiénes en estos momentos no pueden contagiar ni ser contagiados" y pueden volver a una "cierta normalidad", para así "evitar confinamientos", y que estas personas puedan acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado y puedan "seguir su vida normal". Después, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, rebajó las expectativas de la iniciativa a señalar que no sería un "pasaporte de inmunidad", sino un registro, ya que será solamente informativa.

Illa ya se manifestó en su día contrario a la idea. "No lo recogemos en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya medidas de este tipo. Tampoco la Organización Mundial de la Salud, ha subrayado, recalcando además que ha conocido la puesta en marcha de esta ‘cartilla’ a través de los medios y no por comunicación directa con las autoridades madrileñas.

"Entiendo que sería el pasaporte inmunológico. En función de si tienes o no anticuerpos de haber pasado la infección, puedes tener o no derecho a determinados tipos de privilegios en cuanto a movilidad o acceso a diferentes lugares o servicios. Pero eso no está avalado a nivel nacional ni internacional", explica el responsable de la citada Sociedad médica (SEMFYC), quien ha incidido en que "la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus documentos de pruebas diagnósticas no lo recomienda".