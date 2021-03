Bárcenas acusa a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara" sobre la financiación "irregular"

El extesorero del PP, Luis Bárcenas , ha acusado a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara" en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre la supuesta caja b del Partido Popular . Bárcenas ha sostenido que el partido se financió irregularmente , al mismo tiempo ha negado cualquier "animadversión" hacia la formación política, apuntando solo a personas concretas como la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal.

"Me parece una cobardía no hacer eso de dar la cara", ha recalcado, para hablar incluso de que es "moralmente reprochable". Y eso, ha argumentado, porque esas personas ya no están en la política activa, por lo que no se les exigirían responsabilidades políticas, ni tendrían tampoco "reproche penal".