Manuel Pimentel Europa Press Granada, 06 SEP 2026 - 14:52h.

Los vecinos del Zaidín protestan "por la falta de ayuda" tras los terremotos durante el inicio de las fiestas de su barrio

Una comunidad de vecinos afectados exige soluciones inmediantas al Ayuntamiento mientras se gestionan los trámitos con el Consorcio

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Los vecinos del barrio del Zaidín de Granada afectados por los terremotos de la serie sísmica activa desde el pasado 15 de agosto han secundado este jueves una protesta por la falta de ayudas, información y tramitación de las solicitudes.

Lo han hecho durante el acto de apertura oficial de las fiestas del distrito, que eran partidarios de suspender, y así lo pidieron hace unos días al Ayuntamiento, al considerar que "no hay nada que celebrar" porque, al impacto de los terremotos, se sumó este pasado martes la muerte en el barrio de un trabajador al que le cayó una chimenea que estaba apuntalada por los temblores.

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Las grietas van a más

Uno de los bloques más afectados por los terremotos se encuentra en la calle Bernada Alba. Una gran grieta en forma de cruz atraviesa el muro de la fachada exterior del inmueble situado en el número 15. Aseguran que las rajas no paran de crecer y no se fían: afirman que el edificio está marcado en rojo y amarillo y muchos vecinos no quieren quedarse allí viviendo.

El problema está, además, en que según estos vecinos no pueden hacer frente a los gastos de la obra de rehabilitación mientras esperan a la compensación del Consorcio. "La comunidad de propietarios apenas tiene mil euros y somos muy pocos vecinos", asegura una portavoz el edificio.

Reunión con el Consorcio

Por ello, estos afectados reclaman al Ayuntamiento de Granada que se hagan cargo, mientras desde el Consistorio han informado que ya están exigiendo la aceleración de los trámites para solucionar esta situación "cuanto antes".

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Por su parte, el Ayuntamiento ha mantenido este jueves una reunión con responsables del Consorcio de Compensación de Seguros para avanzar en la coordinación de la respuesta a las personas afectadas por la serie sísmica y reclamar nuevos mecanismos que permitan acelerar la tramitación de los expedientes, las indemnizaciones y la atención directa a los vecinos.

Declaración de zona afectada gravemente

Durante la reunión, el Ayuntamiento ha solicitado priorizar los expedientes correspondientes a los edificios que presentan mayores daños y que se establezca un contacto directo entre ambas instituciones para poder identificar y trasladar aquellos casos que, por su situación, requieran una atención preferente.

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El primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, ha pedido al Gobierno de España que agilice la declaración de Granada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, un paso necesario para poder activar las ayudas estatales vinculadas a esta situación y que, según ha afirmado, resulta especialmente importante para aquellas familias afectadas que no disponían de una póliza de seguro y, por tanto, no pueden acceder a las indemnizaciones del Consorcio.