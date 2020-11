Educación rectifica y asegura ahora que en el aula habrá un sanitario en los autotests PCR en Cataluña

Los profesores ya no serán los encargados de guiar y supervisar a los adolescentes en la toma de muestra mediante frotis nasal para realizar una PCR cuando en el grupo estable se detecta un positivo por coronavirus. Las críticas de los sindicatos de enfermeras, de la comunidad sanitaria y de los directores de centro y de sindicatos por la nueva tarea sanitaria adjudicada, el Departament d’Educació ha decidido contratar a “profesionales sanitarios” que realizarán esta labor. Lo ha adelantado el diario La Vanguardia el conseller de Educació, Josep Bargalló.

"Ahora bien estoy hablando de un ‘profesional sanitario’ no estoy diciendo ni médico ni enfermera", ha subrayado, dejando la puerta abierta a cualquier titulado del ámbito de la salud. También manifestó que la polémica no tenía fundamento real ya que la automuestra sigue un procedimiento nada difícil y nada doloroso porque no se trata de un test nasofaríngeo sino nasal (muestra de los orificios de la nariz). "Es un test que compraremos en las farmacias y acabaremos haciendo todos", indicó el conseller.