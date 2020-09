Chivite dice que Navarra no es Madrid, pero teme los brotes de Funes y Falces

Más de 30 nuevos positivos en los últimos 15 días en dos pequeños pueblos de Navarra. Lo que ha hecho que Falces y Funes empiecen esta noche con medidas. María Jesús, con 91 años, tiene claro por dónde se ha bajado la guardia. "Me parece que los sábados la gente joven hacía botellones". Confinamiento para evitar que vaya a más , se unen así a la vecina Peralta que ya tenían restricciones desde hace varios días. Número de positivos altos, pero siempre más fáciles de controlar y de rastrear en pueblos pequeños. Muy cerca, en Calahorra, ya en La Rioja también confinamiento perimetral a partir del 1 de octubre.

Medidas parecidas a la fase 1. "Si tan mal estamos hay que hacerlo ya no esperar". La situación preocupa. Sin salir ni entrar de la localidad sin justificante, sólo las terrazas abiertas, y suspendidas todas las actividades de grupo en sitios cerrados. Medidas restrictivas para cerca de 50.000 vecinos de La Rioja Baja.

La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha sostenido este martes que la situación de Navarra "no es comparable" con la de Madrid ni en rastreo ni en el estado de los hospitales, entre otros datos, que hacen que a día de hoy la pandemia esté "controlada" en su comunidad. De esta forma se ha pronunciado, en el marco de unos Desayunos Empresariales, en declaraciones a los periodistas la presidenta navarra, quien ha asegurado que a su Gobierno no le temblará la mano a la hora de tomar medidas para luchar contra el contagio del coronavirus, aunque en este momento no se plantea un confinamiento de la comunidad.